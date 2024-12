Comasco

ROVELLO PORRO – Un accorto appello arriva dal sindaco Marco Volontè a non utilizzare fuochi d’artificio illegali e ad avere grande prudenza con quelli legali per evitare rischi per l’incolumità con un invito a pensare anche a chi come le persone più deboli e gli animali viene disturbato dall’eccessivo rumore.

Ecco il testo integrale della sua missiva.

Con l’approssimarsi delle festività di fine anno si avvicina anche il periodo, tanto temuto, degli incidenti legati all’imprudenza o imperizia nel maneggiare e accendere petardi, razzi, mortaretti e fuochi d’artificio, talvolta anche illegali.

L’uso incauto di fuochi d’artificio di libera vendita può produrre lesioni gravi, come ustioni al viso ed alle mani e danni alla vista; i rischi aumentano con l’uso di artifizi pirotecnici di genere illegale, come i “botti” venduti a basso costo e senza etichette. Oltre a essere pericolosi per l’incolumità fisica, i fuochi d’artificio non legali, a causa del forte rumore e degli effetti illuminanti, recano disturbo in particolare alle persone più deboli e agli animali d’affezione (cani, gatti, volatili etc).

Pertanto, è necessario non utilizzare fuochi d’artificio o petardi illegali e maneggiare con cura quelli legali. L’eventuale detenzione di petardi e fuochi pirotecnici illegali comporta l’applicazione di sanzioni penali con l’immediato sequestro dei prodotti ed il deferimento all’Autorità giudiziaria.

A tutti i cittadini i più sinceri auguri di Buon Anno.

