Cronaca

SARONNO – Ha perso il controllo della propria auto ha urtato e abbattuto un paracarro e si è dileguato come se nulla fosse successo. E’ la ricostruzione di un testimone di quanto avvenuto ieri mattina, lunedì 30 dicembre, in via Padre Giuliani alle porte del quartiere Matteotti.

E’ successo intorno alle 11 e da parte del testimone che ha intravisto il mezzo che ha danneggiato l’arredo urbano è arrivata immediatamente la chiamata alla centrale operativa della polizia locale. Gli agenti si sono messi all’opera per recuperare con l’aiuto delle telecamere della videosorveglianza l’auto e quindi anche il conducente responsabile del danneggiamento.

L’automobilista, quanto sarà identificato, si ritroverà non solo con una sanzione ma anche con la richiesta di risarcimento dei danni al parapedone.

