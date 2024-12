Città

Nella giornata di mercoledì 1° gennaio non verrà effettuata la raccolta rifiuti domiciliare e il centro raccolta di via Milano resterà chiuso. Per garantire il servizio, Amsa ha programmato alcune variazioni, con un calendario specifico per le frazioni interessate.

Martedì 31 dicembre la raccolta sarà anticipata per le frazioni di carta e multimateriale leggero nella zona 2. Giovedì 2 gennaio, invece, sarà il turno del recupero delle frazioni di indifferenziato e vetro nella zona 1.

Lunedì 6 gennaio la raccolta dei rifiuti sarà regolare, ma il centro raccolta di via Milano sarà accessibile solo al mattino.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile consultare il sito del comune.

