Città

SARONNO – Da qualche giorno in piazza Libertà non sventolavano più le bandiere. Non sono in molti i cittadini che se ne sono accorti ma qualcuno ha chiesto informazioni. Oggi, martedì 31 dicembre, a colpito molti vedere la polizia locale “al lavoro” intorno ai tre pennoni.

Ma cosa è successo quindi? Semplicemente, spiegano dal comando di piazza Repubblica, c’è stata la rottura delle corde dei pennoni e quindi è stato realizzato un intervento di manutenzione e nella giornata di oggi gli agenti hanno provveduto a posizionare le prime bandiere che quindi stanno già sventolando pronte a “salutare” il nuovo anno. Le altre saranno sostituite appena possibile.

(foto condivisa su Facebook da Piero da Saronno)

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti