Eventi

SOLARO – Tutto pronto per la tradizionale Tombolata Nerazzurra organizzata dall’Inter Club Dna, con il patrocinio del comune di Solaro. L’evento sarà ospitato sabato 4 gennaio dalla sala polifunzionale di via San Francesco, con inizio alle 20.45.

Giunta alla sua 43esima edizione, la tombolata rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati e le famiglie, con un obiettivo che va oltre il semplice divertimento: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Un gesto reso possibile anche grazie al generoso supporto degli sponsor: Rocco Costruzioni Edili Srl, Videoinsegna comunicazione visiva, Tempocasa, Studio Massoterapeutico Dierre, Guarnitec, Dalma For You, Luigi Costanzo Hair Stylist e Da Santino Agriturismo.

I premi in palio renderanno l’evento ancora più emozionante. Tra i più ambiti troviamo: un buono benzina Q8 del valore di 400 euro, un buono spesa da 400 euro per il Centro di Arese, un buono Amazon da 400 euro e una PlayStation 5.

(foto d’archivio)

