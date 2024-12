ilSaronnese

UBOLDO – A partire dal 1 gennaio 2025, tutte le utenze non domestiche che intendono accedere al centro raccolta comunale dovranno obbligatoriamente essere iscritte all’albo gestori ambientali.

Questa disposizione deriva dall’articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006, che sancisce l’obbligo di iscrizione all’albo gestori ambientali (categoria 2-bis) per tutte le imprese che trasportano i rifiuti prodotti dalla propria attività. Maggiori informazioni sull’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.albonazionalegestoriambientali.it.

Le imprese potranno conferire unicamente i rifiuti urbani identificati dai codici Eer indicati nell’iscrizione e per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata al centro. Come già previsto dalle normative vigenti, sarà obbligatorio compilare il modulo “allegato 1a” in conformità con quanto stabilito dal D.M. 08/04/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Si ricorda che non potranno essere conferiti al centro raccolta: rifiuti speciali (come scarti di produzione industriale), rifiuti non previsti per la raccolta al Centro (tra cui eternit, cartongesso, lana di roccia e carta catramata).

Per ulteriori dettagli e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio ecologia al numero 0296992202 oppure all’indirizzo email [email protected]

(foto d’archivio)

