SARONNO – Oggi nubi sparse si alternano a schiarite per tutta la giornata, senza rischio di pioggia. La temperatura massima si attesta a 7°C, mentre la minima sarà di 1°C. Lo zero termico è previsto a 1799 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nordest al mattino e da Nord nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo. Per ulteriori dettagli, visita 3BMeteo.

L’alta pressione si indebolisce, lasciando spazio a correnti più umide che porteranno a un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sulle pianure occidentali il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Nelle aree prealpine e alpine, al mattino si avranno nubi sparse con schiarite, seguite da un progressivo aumento della copertura in serata. Lo zero termico si posiziona intorno ai 1750 metri, con venti molto deboli in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli sud-occidentali.