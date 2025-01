A raccontarlo è la stessa famiglia che le ha adottate, con parole che trasmettono tutta la loro sensibilità e il loro affetto: “Le abbiamo prese noi anche per evitare che venissero divise e date in adozione separatamente. Ci piace pensare che, essendo probabilmente vissute insieme prima di essere abbandonate e soprattutto essendo sopravvissute insieme a una fredda notte di fine dicembre, se avessero potuto scegliere avrebbero deciso di passare in compagnia l’una dell’altra anche i giorni felici che hanno davanti”.

Le due piccole, oltre ad aver trovato una casa, hanno anche ricevuto nuovi nomi pieni di significato. La coniglietta si chiamerà Carmela e farà coppia con Vincent, detto Vincenzo, un altro coniglio già di casa: “Ci pare che i due nomi suonino bene insieme” hanno aggiunto i proprietari. La cavia, invece, è stata battezzata Hope, “speranza,” un nome che rispecchia perfettamente il messaggio di rinascita legato a questa storia.

“Chi le ha abbandonate non sapeva che sarebbero finite nelle mani migliori in cui potessero finire. Ma, nonostante tutto, vogliamo pensare che se lo augurasse. Grazie di cuore!” hanno concluso, esprimendo la loro gratitudine e sottolineando il lieto destino delle due amiche.

Enpa Saronno, che ha seguito la vicenda fin dall’inizio, ha voluto ringraziare la famiglia adottiva con queste parole: “Grazie per aver dato a Carmela e Hope una seconda possibilità di vita insieme. Speriamo che questa storia sia di buon auspicio per un anno senza sofferenze per gli animali e senza abbandoni. Che il 2025 sia l’anno del rispetto e dell’amore per tutti gli esseri viventi”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti