Città

SARONNO – Tanti fedeli in chiesa ma soprattutto tre ceste colme di intenzioni sull’altare hanno accolto il nuovo anno in Santuario con don Massimiliano Bianchi. La veglia di preghiera, intitolata “Coroni l’anno con i tuoi benefici”, ha offerto ai partecipanti un’occasione unica per riflettere sull’anno appena concluso e accogliere il nuovo con raccoglimento e spiritualità.

La serata ha preso il via alle 21,30 con l’esposizione del Santissimo Sacramento, momento in cui i fedeli hanno potuto portare all’altare le loro intenzioni di preghiera. Le tre ceste colme di richieste rappresentavano simbolicamente le speranze, le difficoltà e i desideri di chi ha voluto affidare tutto alla preghiera comunitaria.

La recita del Rosario ha scandito la veglia con i Misteri della Gioia alle 22, i Misteri della Luce alle 22,30, i Misteri del Dolore alle 23 e i Misteri della Gloria alle 23,30. Quest’ultimo momento, accompagnato dal canto solenne del Te Deum, ha rappresentato un momento di profonda emozione per tutti i presenti.

A mezzanotte, la Benedizione Eucaristica ha segnato il culmine della serata, accolta con devozione e raccoglimento. Al termine della celebrazione, i partecipanti si sono riuniti nella Sala Capitolare per un brindisi conviviale, scambiandosi auguri per il nuovo anno in un clima di gioia e condivisione.

L’iniziativa, guidata da don Massimiliano Bianchi, si è svolta nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, luogo che ha offerto un’atmosfera ideale per accogliere l’anno nuovo con spirito di fede e speranza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti