SARONNO – Per il secondo anno consecutivo il Teatro Giuditta Pasta ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone, organizzato in occasione del Capodanno. L’unica proposta culturale in città per la notte di San Silvestro è stata accolta con grande entusiasmo dai saronnesi, che non hanno perso l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica e dell’emozione.

Un Capodanno scintillante al Pasta

Tra abiti eleganti e un’atmosfera carica di aspettative, il pubblico ha riempito la sala del Teatro Pasta, trasformandola in un crocevia di generazioni e storie. Famiglie, gruppi di amici, storici abbonati e giovani coppie in cerca di una serata diversa hanno condiviso il piacere di un Capodanno collettivo e musicale. La proposta, introdotta anni fa dal compianto presidente Sergio Giacometti, è ormai un appuntamento fisso per la comunità saronnese.

Omaggio a Ennio Morricone

La scelta artistica di quest’anno è ricaduta su uno spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra omaggio alle celebri opere del maestro Ennio Morricone, le cui composizioni hanno segnato profondamente la storia del cinema. Una selezione di brani iconici ha accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale tra le colonne sonore che hanno reso immortali pellicole indimenticabili.

