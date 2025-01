Città

SARONNO – Il Capodanno 2025 è il quinto anno che parte senza il punto nascita all’ospedale di Saronno, un’assenza che continua a far discutere nel corso dell’anno e ogni volta che si parla della quotidianeità del presidio di Saronno ma anche dei suoi sviluppi futuro. Così in una giornata in cui in molte città si festeggiano i primi nati dell’anno il fatto che il presidio di piazzale Borella sia senza fiocchi né vagiti riaccende una ferita per molti versi ancora aperta.

L’ultimo parto registrato nel nosocomio risale al primo gennaio 2020, quando un bimbo di quasi cinque chili nacque nelle prime ore del mattino, entrando nella storia come il primo nato della provincia di Varese di quell’anno. Pochi mesi dopo, però, l’emergenza Covid portò alla chiusura del reparto maternità, trasformando quella nascita in un addio simbolico a un servizio fondamentale per il territorio.

Dopo la pandemia, il tema della riattivazione del punto nascita è tornato più volte al centro del dibattito pubblico. Nel corso degli anni, cittadini e associazioni come il Comitato per la salvaguardia dell’ospedale di Saronno hanno continuato a sottolineare quanto fosse cruciale avere un reparto di riferimento per le madri e i neonati. Le difficoltà legate ai numeri – meno di 500 parti all’anno, soglia minima stabilita per mantenere attivo un punto nascita – hanno rappresentato l’ostacolo principale per la riapertura. Nel 2019, si registrarono 486 parti, troppo pochi per garantire la sostenibilità del reparto secondo i criteri vigenti.

Nel corso del 2024, il tema è stato nuovamente affrontato in occasioni pubbliche. Se ne è parlato in occasione di divere note del Comitato Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica e anche in alcuni interventi il presidente della fondazione Saronno in Salute Gianfranco Librandi ha sottolineato il rammarico proprio e della città per la mancata riapertura di un reparto maternità.

A dicembre, in un tour organizzato per presentare le eccellenze e i progetti futuri dell’ospedale, una domanda specifica dei giornalisti ha confermato la situazione di assoluto stallo. La risposta dei vertici è stata chiara: nonostante i progetti di sviluppo, il punto nascita non rientra tra le priorità previste.

(foto: una sala parto dell’ospedale di Saronno, vuota ormai per il quinto anno)

