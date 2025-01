Città

UBOLDO – E’ stata piantumata stamattina, mercoledì primo gennaio, la pianta di kaki donata da Ambiente Saronno in occasione della marcia della pace organizzata oggi a Uboldo.

La manifestazione, che ha visto una significativa partecipazione della comunità, è stata aperta da Ercole Galli, uno degli organizzatori principali, con un appello alla riflessione e alla solidarietà. Tra i presenti anche il sindaco Luigi Clerici.

La marcia è partita alle 15 da piazza della Repubblica, con un lungo corteo che ha attraversato le principali vie del paese, tra cui via Italia, via Roma e via San Martino, toccando simbolicamente quattro tappe fondamentali: piazza San Pietro, il monumento Avis, il presepe in piazza Conciliazione e il monumento Falcone Borsellino. Ogni tappa è stata occasione di riflessione sul tema della pace, arricchita da interventi e momenti di raccoglimento.

L’evento si è concluso alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale, dove si è tenuto un momento di preghiera comunitaria. La marcia, accompagnata da simboli di pace come drappi bianchi, ha ribadito l’impegno della comunità uboldese nel promuovere valori di dialogo e condivisione.

