SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 31 dicembre, spicca per letture e interazioni la notizia della chiusura del bar a ridosso del centro per motivi di pubblico. Tante condivisioni anche per le difficoltà del gattile locale e le immagini suggestive dal passo del Brocon.

La Questura ha disposto la chiusura per un mese di un bar alle porte del centro a seguito dei problemi di ordine pubblico culminati nella rissa dello scorso 22 dicembre.

Il gattile di Saronno lancia un appello urgente tramite l’Enpa per donazioni di croccantini e lettiere, necessari per il benessere degli animali ospitati.

Le festività portano i saronnesi verso mete suggestive come il passo del Brocon, con neve, tramonti spettacolari e una natura incontaminata che regalano momenti di relax e bellezza.

Un automobilista ha abbattuto un paletto parapedone in città e si è allontanato senza fermarsi, ma un testimone ha assistito all’accaduto e potrebbe aiutare nelle indagini.

Il nuovo servizio ferroviario RegioExpress collega Milano, Varese e Laveno con treni ogni 60 minuti, migliorando la mobilità e offrendo una comoda alternativa al trasporto privato.

