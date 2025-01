Città

SARONNO – Oggi, oltre a Capodanno, è mercoledì, ma come poche altre volte nella storia di Saronno, non c’è il mercato settimanale. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale in fase di organizzazione degli appuntamenti, considerando la “caduta” delle festività. Per Natale, invece, il mercato è stato anticipato a domenica 22 dicembre, consentendo ai cittadini di fare acquisti e concludere lo shopping natalizio.

Complice la comunicazione con largo anticipo l’assenza del mercato in un giorno festivo come oggi è stata accolta con comprensione dai cittadini, ma anche con l’auspicio che il 2024 possa portare risposte alle richieste di ambulanti e clienti. Negli ultimi mesi, infatti, gli operatori del mercato hanno chiesto un ripensamento dell’organizzazione per migliorare la varietà dell’offerta e l’efficienza delle disposizioni logistiche. Anche i cittadini sperano in un rilancio che renda il mercato sempre più attrattivo e funzionale, confermandolo come punto di riferimento per la comunità.

Il mercato settimanale di Saronno, con circa 200 banchi che animano piazza dei Mercanti e le vie adiacenti, resta un pilastro per il commercio locale, e il nuovo anno rappresenta un’occasione importante per ripensarne l’organizzazione e rilanciarne il ruolo centrale nella vita della città.

