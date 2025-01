Città

SARONNO – Un gruppo di saronnesi ha scelto di iniziare il 2025 in modo diverso, dedicando il primo giorno dell’anno a un concreto impegno per la pace. Oggi, mercoledì 1° gennaio, partiranno insieme dalla stazione ferroviaria di Saronno alle 14.48, diretti verso Milano per partecipare alla Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio.

La manifestazione avrà inizio alle 15.45 in piazza Santo Stefano. Da qui, il corteo attraverserà le vie della città fino a raggiungere il Duomo. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della 58ª Giornata Mondiale della Pace e vuole ricordare tutti i Paesi ancora segnati da guerre e conflitti.

“Un’occasione per riflettere e per iniziare l’anno con un gesto di speranza e solidarietà – hanno dichiarato i promotori saronnesi – un modo per ricordare che la pace è una responsabilità collettiva.”

La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità per condividere un messaggio di speranza in un momento simbolico come il primo giorno dell’anno.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti