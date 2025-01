Basket

SARONNO – Spettacolo puro alla prima edizione del Torneo di Natale della Robur Basket Saronno. Sei squadre Under17 si sono sfidate in una divertente tre giorni di pallacanestro al PalaRonchi di via Colombo e ognuna ha messo in mostra talento, organizzazione e voglia di superarsi: ne sono venute fuori nove partite belle da vedere, in particolare nella serata delle finali.

Per il quinto/sesto posto si sono sfidate Busto Lions e Cabiate, in un match terminato addirittura al terzo supplementare con il successo dei bustocchi che si sono aggiudicati la quinta posizione.

Per il terzo/quarto posto abbiamo avuto il derby tra Saronno 2008 e Caronno, vinto dai ragazzi di coach Leva con una buona prestazione di gruppo.

Per il primo/secondo posto la manifestazione ha riservato una gara frizzante e vibrante tra Saronno 2009 di coach Ferrario e la squadra del Progetto Mago. A fare la differenza la freddezza nel finale e così il primo titolo ufficiale del torneo rimane a casa.

Vincono la prima edizione del Torneo di Natale della Robur i ragazzi dell’Under17 2009 di coach Luca Ferrario! Il miglior marcatore del torneo è stato Pietro Minotti di Cabiate, mentre Mvp è stato premiato Manuel Bulgari di Saronno 2009.

