Lazzate

LAZZATE – “Iniziamo l’anno salutando per sempre una delle attività che ha segnato la storia di Lazzate, incrociando le vicende di intere generazioni, accompagnando la crescita di tanti bambini divenuti ragazzi e poi uomini. Ho frequentato la mitica Latteria di Filippo fin da bambino, continuando a farlo per 40 anni. È triste sapere che tutto questo da oggi non ci sarà più e non sarà più così per altre e nuove generazioni”. Così il sindaco del paese, Andrea Monti.

Prosegue Monti: “Perché mentre il mondo cambiava, il Filippo latèe rimaneva sempre lui, con l’inseparabile Ada al suo fianco. In 84 anni di attività siamo passati dal jukebox che ci mettevo 200 lire alla musica su spotify, dai mondiali di Messico ‘86 che ho visto seduto sulle gambe dei ragazzi più grandi in una latteria gremita, alle partite viste in casa su Dazn. Qui sono cresciuti sodalizi importanti, il Moto Club, la Briantea e i primi passi della Lega. Grazie di tutto Filippo e Ada, nessuno sarà mai come voi e la Latteria”.

(foto: il sindaco Monti con il titolare della storica Latteria)

02012025