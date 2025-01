Altre news

SARONNO – Oggi i cieli sono inizialmente molto nuvolosi o coperti, con un graduale miglioramento e schiarite attese nel pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 8°C, mentre la minima si attesterà a 4°C. Lo zero termico è previsto a 1209 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nordovest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata. Per maggiori dettagli, visita 3BMeteo.

Correnti umide influenzano la Regione, determinando cieli prevalentemente nuvolosi. Sulle pianure e le aree prealpine, la mattinata sarà grigia, seguita da un miglioramento con schiarite verso sera. Sulle Alpi e le Orobie, la giornata vedrà alternanza di nubi e schiarite, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa e possibili deboli nevicate in serata. I venti, deboli, ruoteranno dai quadranti nord-orientali a quelli sud-orientali, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 1550 metri.

TRADATE – Oggi i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con un graduale miglioramento previsto nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre la minima sarà di 3°C. Lo zero termico si attesterà a 1234 metri. I venti saranno deboli e soffieranno da Nord-Nordovest sia al mattino che al pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo. LAZZATE – Oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti, con un miglioramento e graduali schiarite attese nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima sarà di 7°C, mentre la minima si attesterà a 4°C. Lo zero termico è previsto a 1215 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nordovest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

