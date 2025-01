Città

SARONNO – Archiviato ormai Natale e Capodanno sulle vetrine saronnesi stanno comparendo i primi allestimenti per i saldi. Da sabato 4 gennaio 2025 prendono il via i saldi invernali a Saronno e nel saronnese, segnando l’inizio di un periodo atteso da molti per rinnovare il guardaroba e fare acquisti a prezzi ridotti. Le promozioni, che dureranno fino a sessanta giorni, offrono un’occasione interessante per i consumatori attesa anche dai commercianti per concludere la stagione dopo gli acquisti di Natale.

I saldi cambiano data da regione e per la Lombardia Confcommercio negli ultimi giorni ha ricordato anche tutte le norme che regolano questo particolare periodo dell’anno che durerà fino a martedì 4 marzo.

Secondo le norme vigenti, i commercianti devono esporre chiaramente accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata, lasciando facoltativa l’indicazione del prezzo finale. Inoltre, è obbligatorio che le informazioni sugli sconti siano veritiere e trasparenti, sia nei locali di vendita sia nelle comunicazioni pubblicitarie, evitando ogni forma di inganno per i consumatori.

Per garantire maggiore chiarezza, i prodotti in saldo devono essere separati da quelli a prezzo normale; in caso contrario, devono essere utilizzati cartelli o altri mezzi per fornire indicazioni inequivocabili. I consumatori sono invitati a conservare lo scontrino: in caso di difetti, la legge prevede infatti la possibilità di richiedere la sostituzione del prodotto o il rimborso.

Numerosi negozi a Saronno e nei comuni limitrofi hanno iniziato oggi allestimento delle vetrine con offerte che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, passando per articoli per la casa e tecnologia. Per i cittadini, è anche un’occasione per sostenere le attività locali e vivere l’atmosfera delle vie dello shopping, tra passeggiate e acquisti mirati. I saldi continueranno fino all’inizio di marzo, garantendo a tutti il tempo di approfittare delle migliori offerte.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti