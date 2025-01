Cronaca

COGLIATE – BRIENNO – È stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, ma non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate nell’incidente di cui era rimasto vittima poco prima. Si è spento ieri, mercoledì primo gennaio, Mirko Conzatti, motociclista di 52 anni residente a Cogliate.

L’incidente è avvenuto nella galleria sulla statale Regina, a Brienno, pochi minuti prima di mezzogiorno. Conzatti stava procedendo in direzione di Argegno insieme a un gruppo di motociclisti, in sella alla sua Suzuki. Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe frenato per evitare l’auto che lo precedeva o per un problema di stabilità. Tuttavia, la manovra non è bastata: il motociclista ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro le pareti della galleria prima di cadere a terra.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente dai presenti: ambulanza, automedica ed elisoccorso sono giunti sul posto in pochi minuti, prestando le prime cure all’uomo. Conzatti è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è deceduto poco dopo.

I carabinieri del radiomobile di Como e della stazione di Cernobbio, intervenuti subito dopo l’incidente, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non ci sono certezze, ma i mezzi coinvolti, inclusa la moto di Conzatti, sono stati sequestrati come previsto in questi casi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze da tutte le persone presenti per chiarire le circostanze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Como per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

