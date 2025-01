Città

SARONNO – Con l’arrivo del nuovo anno, ilSaronno lancia ufficialmente i canali Telegram dedicati ai comuni del comprensorio. Dopo una fase di test avviata negli ultimi mesi, che ha già visto l’iscrizione di diversi utenti, i nuovi canali rappresentano una novità per offrire notizie sempre più personalizzate e vicine alle esigenze di chi vive e lavora sul territorio. Questo progetto è stato reso possibile grazie all’idea e al supporto tecnico di Michele Pinto, che ha lavorato per garantire un’esperienza semplice e intuitiva per i lettori, e ai loghi dei singoli paesi realizzati da Michele Castiglioni, che hanno reso i canali immediatamente riconoscibili. Un ringraziamento particolare va agli iscritti che hanno contribuito con il loro entusiasmo durante la fase di sperimentazione. Un servizio in espansione L’introduzione dei nuovi canali dei comuni va ad arricchire ulteriormente l’offerta di ilSaronno, che a settembre aveva già inaugurato due canali sportivi tematici: Saronno Basket, per seguire tutte le notizie sulla Robur Basket e Saronno FBC per restare aggiornati sull’ Fbc Saronno. Questi canali tematici si affiancano ai canali generali già attivi ossia ilSaronno Breaking News, dedicato alle principali notizie di cronaca, e ilSaronno All News, che raccoglie tutte le pubblicazioni della testata. Tra i canali tematici IlSaronno Politica dedicato a tutto quanto succede, dalle dichiarazioni ai rumors nel mondo politico di Saronno. I nuovi canali Telegram dei comuni I nuovi canali Telegram dedicati ai singoli comuni permetteranno ai lettori di ricevere notizie e aggiornamenti specifici per la propria città o paese. Saronnese

Come iscriversi

Se avete già Telegram installato su pc, smartphone o tablet cliccate su Open Channel per sottoscrivere il canale prescelto. Se non avete ancora Telegram cliccate su Get Telegram e si avvierà la procedura per installarlo. Se utilizzate il vostro smartphone o tablet per aggiungere uno dei nostri canali è sufficiente installare Telegram, scaricabile gratuitamente dallo store Android o Ios. Se già utilizzate Telegram cercare IlSaronno e poi aggiungete il canale che vi interessa cliccando sul più.

