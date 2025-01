news

Con il mercato delle criptovalute in forte crescita nel 2024, i possessori di Dogecoin sono determinati a portare la loro meme coin multimilionaria sulla luna.

E se gli eventi recenti sono un’indicazione, il token, spesso al centro dell’attenzione del miliardario Elon Musk, è già a metà strada.

Dogecoin ha avuto un anno straordinario, passando dal raggiungere il prezzo più alto degli ultimi tre anni a diventare il nome di un’iniziativa extra-governativa degli Stati Uniti, ispirando anche nuovi prodotti negoziati in exchange.

Nonostante alcuni problemi tecnici recentemente affrontati dalla sua rete, il token ispirato al cane Shiba Inu si prepara ad affrontare il nuovo anno con un notevole slancio.

Ecco uno sguardo retrospettivo su Dogecoin nel 2024.

Musk e Trump spingono DOGE

Dogecoin è balzato ai massimi degli ultimi tre anni, toccando i 0,48 $ all’inizio di dicembre, grazie agli stimoli positivi da parte del presidente eletto Donald Trump e dell’alleato Musk, che hanno suscitato ottimismo tra gli investitori verso gli asset digitali.

La valuta digitale aveva raggiunto il suo massimo storico di 0,73 $ a maggio 2021, e aveva trascorso gli anni successivi ben al di sotto di quel livello fino alla sua recente ripresa.

Dogecoin ha raggiunto il suo massimo prezzo in tre anni durante la notte, spingendosi ancora più in alto rispetto a novembre, mentre altri asset principali come Bitcoin e XRP hanno mostrato segnali positivi negli ultimi giorni. La meme coin originale ha toccato i $0,4795 poco prima della mezzanotte giovedì scorso, superando la soglia di $0,475 raggiunta il 23 novembre. Coinbase, invece, mostra che DOGE ha effettivamente superato i $0,48. Si tratta del massimo più alto raggiunto da Dogecoin dal maggio 2021, lo stesso mese in cui DOGE aveva stabilito il suo prezzo record.

Il prezzo di Dogecoin ha cominciato a salire qualche mese fa, mentre Trump, autoproclamato campione delle criptovalute, tracciava un cammino verso la riconquista della Casa Bianca. La sua vittoria il giorno delle elezioni ha suscitato un entusiasmo più ampio nel mercato delle criptovalute, che ha beneficiato anche dell’aumento delle meme coin, tra cui Dogecoin.

Il token ha anche registrato rialzi più volte dopo che Musk, in una serie di post su X (ex Twitter), ha fatto riferimento alla valuta digitale accanto a una proposta di agenzia governativa mirata a ridurre la spesa burocratica.

Musk e Ramaswamy alla guida di DOGE

Subito dopo le elezioni, Trump ha annunciato che Elon Musk e l’imprenditore Vivek Ramaswamy avrebbero guidato un dipartimento extra-governativo degli Stati Uniti che porta lo stesso nome di Dogecoin.

Il Dipartimento dell’Efficienza del Governo, o DOGE, mira a ridurre la spesa del governo degli Stati Uniti, abbassando il deficit federale. Musk ha stuzzicato la curiosità sull’iniziativa per settimane prima che fosse ufficialmente annunciata, suscitando grande entusiasmo tra i detentori di Dogecoin.

“Avremo anche una classifica per la spesa più incredibilmente stupida dei vostri soldi sulle tasse,” ha detto Musk a novembre su X. “Sarà sia estremamente tragico che estremamente divertente.”

Il prezzo di Dogecoin è aumentato anche dopo che Musk ha condiviso i suoi piani per l’iniziativa durante un comizio di Trump a ottobre. Sebbene DOGE sembri essere chiamato così in onore della meme coin amata da Musk, l’acronimo corrisponde al ticker di Dogecoin, e Trump sta vendendo t-shirt con se stesso e Musk accanto a un cane Shiba Inu, l’iniziativa stessa non ha nulla a che fare con le criptovalute.

Dogecoin incontra problemi tecnici

Dogecoin ha incontrato un imprevisto all’inizio di questo mese quando uno sviluppatore di blockchain ha presumibilmente fatto andare in crash circa il 70% dei nodi pubblici sulla rete.

Andreas Kohl ha affermato in un post su X l’11 dicembre di aver disattivato centinaia di nodi pubblici che supportano la rete Dogecoin. Ha dichiarato di aver sfruttato un bug “Death Note” nel codice della blockchain usando un vecchio laptop in El Salvador.

Un bug “Death Note” permette a un individuo di causare la morte di un nodo a causa di un errore di segmentazione, secondo l’ingegnere di software Tobias Ruck, che ha aiutato a identificarne la vulnerabilità.

Oops I just did a thing and I think I might have just crashed more than half of all doge nodes… pic.twitter.com/04NcRtj5k1 — Andreas Kohl (@aejkohl) December 11, 2024

Tuttavia, la Dogecoin Foundation ha successivamente affermato che la dichiarazione di Kohl era falsa, sostenendo che più di 1.000 nodi Dogecoin sono rimasti indenni durante l’attacco presunto. La Fondazione ha anche osservato che la rete ha resistito al tentativo di attacco.

Tuttavia, le accuse contrastanti hanno sollevato una tempesta all’interno della comunità di Dogecoin. Alcuni membri della comunità hanno sostenuto che il bug abbia esposto gravi falle di sicurezza nella rete.

“Chiunque potrebbe far andare in crash l’intera rete Dogecoin in un istante,” ha detto Kohl in un post su X. Tuttavia, la Dogecoin Foundation ha respinto queste preoccupazioni.

Il direttore della Dogecoin Foundation, Timothy Stebbing, ha detto a Decrypt che il bug non è così grave come potrebbe sembrare. È stato corretto all’inizio di dicembre, e gli operatori di nodi hanno gradualmente aggiornato i loro dispositivi per proteggerli dalla vulnerabilità di rete.

Secondo Stebbing, la blockchain ha anche molti nodi operati privatamente, il che li rende più difficili da identificare e disattivare rispetto ai nodi pubblici che potrebbero essere stati colpiti nell’attacco presunto.

ETF su Dogecoin

Con l’approvazione degli ETF su Bitcoin e Ethereum negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno, è possibile che in futuro possano diventare disponibili anche ETF basati su Dogecoin per gli investitori negli Stati Uniti, hanno detto gli analisti a Decrypt.

“L’industria degli ETF è famosa per i suoi tentativi” ha detto a Decrypt a novembre l’analista ETF di Bloomberg, Eric Balchunas. “Immagino che vedremo tentativi di ogni tipo, incluso con DOGE.”

Se questi ETF otterranno l’approvazione nel prossimo anno è ancora da vedere, ma alcuni emittenti stanno già considerando l’offerta di fondi supportati dal token ispirato al Shiba Inu. Secondo un post sul blog pubblicato lo scorso ottobre, Grayscale sta già considerando Dogecoin per l’inclusione nei suoi futuri prodotti scambiati in exchange.

Valour, una filiale della compagnia canadese di cripto DeFi Technologies, ha lanciato il Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP in Svezia lo scorso novembre, segnando il primo prodotto scambiato in exchange nella regione che offre esposizione alla criptovaluta ispirata ai meme.

