LOMAZZO – Il Comune di Lomazzo ha annunciato la disponibilità, in Municipio, di due diverse tipologie di calendari per il 2025. Entrambi i documenti forniscono informazioni utili ai cittadini, indicando in dettaglio le giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti urbani e introducendo alcune importanti novità legate al nuovo appalto di gestione del servizio.

Tra i cambiamenti principali spicca una modifica nel conferimento delle lattine. A partire dal 1 aprile queste dovranno essere raccolte insieme alla plastica e non più con il vetro, come avveniva in precedenza. Questa scelta si inserisce in una serie di misure volte a ottimizzare il sistema di raccolta e a migliorare la separazione dei materiali per il riciclo.

I calendari, pensati per agevolare i cittadini nel rispetto delle norme di smaltimento, rappresentano uno strumento utile per restare aggiornati sulle modalità di gestione dei rifiuti. Il Comune invita la popolazione a ritirarli e a prenderne visione per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici comunali durante gli orari di apertura.

02012025