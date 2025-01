news

732.716 contratti in 9 mesi, nel corso del 2024, con una crescita del 36,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono questi i numeri che descrivono l’andamento del noleggio a lungo termine nel nostro Paese. Una fotografia che descrive un servizio sempre più apprezzato in Italia come soluzione per poter guidare un’auto nuova ed efficiente senza averne la proprietà.

Sono questi i dati che sono stati diffusi da UNRAE in riferimento ai primi mesi nove mesi del 2024. Da gennaio a settembre il numero dei contratti stipulati è stato davvero soddisfacente. L’istantanea descrive un mercato in salute ed in costante crescita sia nel settore dedicato ai privati che in quello delle aziende.

I contratti che superano i 30 giorni presso i privati che scelgono il servizio (che sfiorano le 100 mila unità in totale) crescono del 13,5% e arrivano a quota 45,9%. Sono, invece, oltre 600 mila le società che li sottoscrivono con una crescita del 35,2% ed un totale dell’86,5%. Le aziende non automotive sono quelle che preferiscono in prevalenza il noleggio a lungo termine toccando la soglia di 530.494 contratti e una quota del 72,4% del totale.

La durata media dei contratti è di 23 mesi e la scelta della tipologia di auto in base all’alimentazione varia con il diesel che detiene il podio, seguito dai motori ibridi, scelti sia dalle società che dai privati. Non male le auto elettriche opzionate soprattutto da dealer e costruttori ed in piccola parte anche dai privati.

Secondo UNRAE il maggior numero di contratti di noleggio a lungo termine si stipulano in Lombardia. Qui sono circa un terzo del totale. A seguire Lazio, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Piemonte. Per farlo è necessario rivolgersi sempre ad un’agenzia autorizzata.

