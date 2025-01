Solaro

SOLARO – Oltre 400 copie vendute in pre-vendita: il progetto fantasy dello scrittore solarese Giacomo Beretta raggiunge tutti gli obiettivi.

La campagna di prevendite è stata aperta dalla casa editrice qualche mese fa, per finanziare la pubblicazione del progetto, dal titolo “Risveglio“: con diversi obiettivi posti sul percorso, l’idea dell’autore solarese è stata premiata dai lettori. In oltre 400 hanno acquistato il libro, decretando addirittura un record per la media nazionale di vendite in fase di preorder.

Il romanzo, ora in fase di revisione di bozze e nelle librerie a partire da luglio, si pone l’obiettivo di far riflettere sulla situazione del pianeta, con un forte focus ecologico: “Quando l’incuria degli uomini per il pianeta raggiunge il culmine – questa la sinossi del romanzo – un male antico si risveglia, spingendo gli elfi a tornare per guidare le difese della Terra. Il giovane fotografo Matthew Pride e Awa, una ragazza indigena dell’Amazzonia, sono gli ultimi discendenti delle stirpi reali umane e hanno un compito cruciale: risvegliare i nani e fermare l’Orda. Mentre Matt affronta un viaggio pericoloso, Awa scopre in sé una forza inaspettata. Insieme, si trovano ad affrontare un nemico astuto e potente, l’Araldo dell’Ombra, Morkhal. Ma la vera battaglia si gioca alle loro spalle: tra le alleanze tradite e le scelte difficili, Matt e Awa devono crescere e imparare a portare il peso del loro retaggio. Sceglieranno di unirsi, affrontare il destino e combattere per la salvezza di un mondo che, ora più che mai, ha bisogno di speranza. Un’avventura epica che intreccia magia, coraggio e amicizia, in cui il legame con la natura è fondamentale per il futuro dell’umanità.”

Moltissimi i commenti positivi da parte degli acquirenti, a cui Giacomo Beretta ha risposto: “Ci tengo a ringraziare di cuore ciascuno di voi, che avete permesso al mio romanzo di raggiungere l’overgoal nella fase di prevendita. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il vostro incredibile supporto. Colgo l’occasione per ringraziare la casa editrice bookabook e tutti quelli che hanno creduto in questo romanzo fin dalla fase di prevendita. Non vedo l’ora di poter svelare altri dettagli sul romanzo.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti