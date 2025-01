Un riferimento per la comunità

Nato nel 1961, Claudio Zanardo ha iniziato il suo servizio al Comune di Rovellasca il 1 gennaio 1992. In questi tre decenni è diventato una figura di riferimento per i cittadini e le istituzioni locali, distinguendosi per professionalità e dedizione.

Per celebrare il suo pensionamento, è stato organizzato un momento di commiato con i colleghi, che hanno voluto rendergli omaggio. Presenti anche il sindaco Sergio Zauli e l’ex sindaco Luigi Carugati, in carica dal 1988 al 1999, che ha ricordato con affetto i primi anni di servizio di Zanardo.

Durante il suo discorso di congedo, il comandante ha voluto esprimere gratitudine verso tutti i sindaci con cui ha collaborato: Luigi Carugati, Francesco Cattaneo, Renato Brenna e l’attuale primo cittadino, Sergio Zauli.

Le parole del sindaco Zauli

Il sindaco Zauli, che aveva nominato Zanardo comandante durante uno dei suoi mandati, ha elogiato il suo operato:

“Ho avuto l’onore di nominarlo comandante. È stato un esempio di dedizione e abnegazione, qualità che hanno caratterizzato tutto il suo lavoro. A nome dell’amministrazione e della giunta comunale, esprimo profonda gratitudine per il contributo che ha dato alla nostra comunità.”

Un nuovo capitolo di vita

Dopo 45 anni di attività lavorativa complessiva, Claudio Zanardo si prepara a dedicarsi alla famiglia e a godersi la pensione. La comunità di Rovellasca lo saluta con affetto, ringraziandolo per il prezioso servizio reso e augurandogli il meglio per il futuro.

02012025