SARONNO – “Avere i bus gratuiti è stato un bel servizio, peccato per il disservizio legato alla mancata comunicazione del cambio di orari”. È questa la segnalazione di una cittadina saronnese residente al quartiere Matteotti, che si fa portavoce delle difficoltà riscontrate da molti utenti del servizio urbano negli ultimi giorni.

Quest’anno per la prima volta, l’Amministrazione comunale ha reso gratuito il servizio di bus urbani per tutto il mese di dicembre, con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile per lo shopping natalizio. L’iniziativa proseguirà fino all’Epifania e potrà, dunque, essere utilizzata anche durante il primo fine settimana di saldi. QUI LA PRESENTAZIONE

“Peccato che negli ultimi giorni, per me e tanti altri viaggiatori, usare il trasporto urbano sia stata un’odissea – racconta una pensionata – a causa della mancanza di informazioni sul cambio di orari per il servizio dal 23 dicembre al 6 gennaio. Devo riconoscere che gli autisti sono stati molto disponibili con consigli e suggerimenti, ma tra linee sospese e orari variati, molti di noi si sono ritrovati ad attendere anche mezz’ora alla fermata dell’autobus”. La saronnese spiega con dovizia di dettagli tutte le corse modifiche e le attese “fuori programma” degli ultimi giorni: “Molti di noi sono riusciti a risolvere il problema solo grazie alla grande attenzione e alle spiegazioni degli autisti”.

I viaggiatori suggeriscono una soluzione per il futuro: “Sarebbe opportuno informare gli utenti anche dei nuovi orari per il periodo festivo, magari con avvisi direttamente alle fermate. Ci hanno detto che gli orari sono disponibili sul sito internet, ma non ho molta dimestichezza con la tecnologia. Considerando il tipo di utenza che utilizza il servizio, penso che sarebbe un gesto apprezzato da tutti”.

