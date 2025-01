Cronaca

GERENZANO – L’hanno presa a calci? Colpita con un sasso o forse con un attrezzo? Non è ancora stato chiarito come sia avvenuto il vandalismo ai danni della casetta di Babbo Natale in piazza XXV Aprile, ma l’episodio ha lasciato senza parole l’intera comunità gerenzanese. A partire dal sindaco Stefania Castagnoli, che ha pubblicato una lettera aperta dopo che, la mattina di Capodanno, è stato scoperto il blitz.

“Con grande dispiacere, abbiamo scoperto che la casetta di Babbo Natale, simbolo di gioia per i bambini e di calore per le famiglie, è stata oggetto di vili atti vandalici. Questi gesti non colpiscono solo un oggetto fisico, ma l’idea stessa di condivisione e festa che rappresenta. È doloroso vedere come un luogo pensato per portare serenità sia stato preso di mira da gesti tanto incivili quanto privi di senso.”

Dal primo cittadino arriva una condanna: “Questi comportamenti, che sono un chiaro segnale di mancanza di rispetto e, forse, anche espressione di noia e disagio che si trasformano in azioni distruttive. Assicuro che stiamo collaborando con le autorità per individuare i responsabili.”

Castagnoli invita però i gerenzanesi a guardare oltre, partendo proprio “dalla fiducia nel senso civico della propria comunità”: “Voglio rivolgervi un appello: non lasciamoci scoraggiare da chi sceglie la via della distruzione invece di quella del rispetto. Insieme, possiamo riparare ciò che è stato danneggiato, non solo materialmente, ma anche rafforzando il nostro senso di comunità e il nostro impegno verso un vivere civile.”

Resta l’amarezza per un episodio che si era già verificato l’anno scorso e negli anni precedenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti