Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è splendido, con cieli sereni per tutta la giornata e nessuna pioggia prevista. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima sarà di 0°C. Lo zero termico è fissato a 1565 metri. I venti saranno moderati, provenienti da Nordovest al mattino e da Nord nel pomeriggio. Non ci sono allerte meteo in corso. Per dettagli aggiuntivi, visita 3BMeteo.

Un robusto campo di alta pressione domina la Regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Sulle pianure, la giornata sarà perlopiù serena, con possibili banchi di nebbia al mattino. Sulle aree montane e prealpine, i cieli rimarranno poco nuvolosi o completamente sereni per tutta la giornata. I venti, moderati dai quadranti sud-occidentali, si intensificheranno nel corso della giornata, ruotando verso sud-orientali. Lo zero termico si abbassa, posizionandosi intorno ai 1200 metri.

LAZZATE – Oggi il cielo sarà prevalentemente sereno o con poche nuvole per tutta la giornata. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 13°C, mentre la minima si attesterà a 1°C. Lo zero termico è previsto a 1613 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nordovest, mentre nel pomeriggio diventeranno tesi, soffiano da Nord. Non sono segnalate allerte meteo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.