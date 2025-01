Calcio

SARONNO – In vista della ripresa, dopo la pausa invernale, del campionato di Eccellenza il Fbc Saronno ha ampliato la rosa con l’arrivo, in queste ore, di un difensore di esperienza come Devis Talarico.

Classe 1997 e originario di Ponte San Pietro nella Bergamasca, alto 1.82, predilige il ruolo di terzino. Partito dalle giovanili del Como, ha giocato in serie D nell’Inveruno ed al Varese, poi ed in serie C nell’Arezzo, nel Sicula Leonzio, quindi nelle stagioni successive sempre in serie D: Castellanzese, Rg Ticino, Tritium e Legnano.

L’annata riprende con la prima partita del girone di ritorno, domenica 12 gennaio: Ispra-Fbc Saronno.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

