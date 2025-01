Città

SARONNO – E’ stata ripresa sul gruppo “Sei di Saronno se” ma se ne è parlato molto anche in città e ieri era tema di conversazione anche sui mezzi pubblici cittadini la segnalazione arrivata dalla pensionata saronnese sui problemi legati al servizio pubblico durante le feste.

La saronnese ha espresso apprezzamento per l’iniziativa dell’Amministrazione di “regalare” per il periodo delle festività le corse del trasporto pubblico urbano ma proprio nei giorni di festa, dall’antivigilia ossia il 23 dicembre, il loro utilizzo è stato molto faticoso proprio per l’assenza di comunicazione dell’orario ridotto.

La saronnese ha spiegato che malgrado la disponibilità degli autisti a fornire informazioni si sia trovata ad attenere i mezzi anche per mezz’ora in piedi alla fermata (nel suo caso quella di via Varese ma problemi e lamentele si sono registrate anche in zona cimitero) e come lei altri conoscenti. Del resto gli orari del periodo festivo, comprensivi di sospensione di alcune corse, sono stati comunicati sul sito della società di trasporti ma non alle fermate o con le comunicazioni del comune sul servizio gratuito.

Un problema, quello della mancata comunicazione alle fermate e agli utenti, che è stato rilanciato sui social dove alcuni utenti hanno confermato il problema raccontando di essere rimaste a piedi proprio per la mancanza di chiarezza.

