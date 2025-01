Città

SARONNO – “Davvero non ce l’aspettavamo. Siamo davvero grati a tutti coloro che hanno donato. A chi ci ha portato crocchette e sabbia in gattile, a chi ci ha mandato un ordine con Amazon a chi ci ha fatto una donazione. Per noi sono tutti strumenti essenziali per prenderci cura dei tanti gatti abbandonati che abbiamo salvato. E’ bello che dopo l’abbandonato e la cattiveria umana possa sperimentare con noi la bontà e l’impegno”.

Sono le parole dei volontari Enpa che negli ultimi giorni nella sede di via Novara hanno ricevuto scorte di prodotti per occuparsi dei gatti abbandonati. Prima della fine dell’anno su Facebook ma anche su ilSaronno avevano lanciato un appello perchè avevano finito prodotti di consumo, dalle crocchette ai rotoli di carta assorbente fino alla lettiera necessari per continuare ad occuparsi dei gatti soccorsi e in difficoltà”.

Tanti gli amanti dei felini che hanno risposto all’appello: “Sono arrivati pacchi e donazioni da Saronno, Asti, Milano, Brescia, Roma, Vercelli, Cremona, Paderno Dugnano, Legnano, Rovellasca, Caronno Pertusella e Varedo. Siamo grati davvero a tutti”.

