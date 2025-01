Organizzata e animata come sempre dai ragazzi della Repax – che quest’anno schiera due squadre di calcio e una di basket nei campionati Csi – la tombolata si terrà al teatro dell’oratorio Regina Pacis, sotto la chiesa parrocchiale, alle 15. Due le tombole previste per un totale di 20 cinquine, 2 tombole e 2 tombolini, con in palio una Nintendo Switch, una bicicletta e tanto altro ancora. Prezzi popolari e premi per tutti, compresi quelli per i più piccoli portati dalla Befana in persona! Tra le novità di quest’anno, anche un angolo bar direttamente in teatro.