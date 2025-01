Cronaca

CERIANO LAGHETTO – “Purtroppo il business dei venditori di morte è tutt’altro che fermo in questi giorni di festività natalizie. Con l’aggravante che, in inverno, per scaldarsi i pusher accendono dei fuochi”. Così Dante Cattaneo, consigliere comunale di Ceriano Laghetto, che con altri volontari continua anche in questi giorni a perlustrare i boschi della zona, sia per cercare eventuali discariche abusive che per “infastidire” gli spacciatori tornati da queste parti.

I faló, ricorda Cattaneo, “diventano molto pericolosi in quanto il sottobosco circostante si presenta particolarmente secco, specie nei mesi tra gennaio e marzo”: proprio in questi giorni il provvidenziale intervento dei volontari, che hanno spento uno di questi falò, ha evitato l’ennesimo incendio boschivo. “Ci abbiamo messo un decennio per ripulire e bonificare questo territorio dallo schifo più assoluto Ora – rimarca l’esponente della Lega ed ex sindaco di Ceriano – non voglio che tutto questo eccezionale lavoro di squadra delle forze dell’ordine, dei volontari, delle istituzioni e di tanti cittadini comuni possa essere vanificato dal lassismo e dal fancazzismo. Spero di essere stato chiaro. Lotta dura ai venditori di morte, sempre”.

03012025

