Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di finanza green e questo perché viene riconosciuta una crescente importanza alla consapevolezza ambientale e alla necessità di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico.

Fino a oggi i cosiddetti green bond hanno dominato il panorama, ma oggi stanno emergendo anche nuovi strumenti che puntano a soddisfare una domanda sempre più sofisticata di investimenti sostenibili.

L’Unione Europea ha giocato un ruolo chiave nell’espansione del mercato della finanza green. Con il Green Deal e l’introduzione della tassonomia europea per gli investimenti sostenibili, sono stati definiti standard chiari che incoraggiano sia le aziende che gli investitori a puntare su soluzioni innovative e trasparenti.

Questo quadro generale ha messo sotto la luce dei riflettori strumenti come i green bond, strumenti finanziari che nascono con l’obiettivo di finanziare progetti con un impatto ambientale positivo. Sebbene questi siano stati i primi strumenti, oggi non sono i soli perché l’innovazione non si è fermata.

Troviamo, infatti, i sustainability-linked bond, ossia delle obbligazioni legate al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, che offrono maggiore flessibilità rispetto ai green bond tradizionali. Ci sono anche i transition bond, che sono pensati per supportare settori ad alta intensità di carbonio nella loro transizione verso pratiche più sostenibili. Sono da segnalare anche i social bond e blue bond che sono degli strumenti focalizzati rispettivamente sul miglioramento sociale e sulla tutela degli ecosistemi marini.

Quando si parla di investimenti sostenibili non si intende solo una scelta etica ma una vera e propria strategia finalizzata a mitigare i rischi a lungo termine. Si deve anche considerare che gli strumenti di finanza green offrono rendimenti competitivi e, allo stesso tempo, permettono di contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

La finanza green sta rivoluzionando il modo in cui si concepiscono gli investimenti, offrendo soluzioni innovative per costruire un futuro più sostenibile. Approfondire questi strumenti è il primo passo per fare scelte consapevoli. L’educazione finanziaria, del resto, è sempre fondamentale quando si parla di investimenti e risparmio, perché in questo modo è possibile ambire alla tanto agognata indipendenza economica.