Comasco

LOMAZZO – Il Comune di Lomazzo informa i cittadini che, in occasione dell’Epifania, il mercato comunale si terrà regolarmente in Via Del Rampanone. Gli operatori saranno presenti con le loro bancarelle per offrire i consueti prodotti e servizi, che sono sempre molto richiesti da parte dei cittadini.

Si comunica altresì, fanno sapere dal Municipio, “che il servizio di autobus tra Manera e Lomazzo non sarà attivo nella giornata del 6 gennaio”. I cittadini sono invitati a tenere conto di questa sospensione nel pianificare al megio i propri spostamenti fra le due località del paese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un mercato nella zona. A Lomazzo il 6 gennaio, benchè giornata festiva, le bancarelle saranno regolarmente presenti, come da programma settimanale)

03012025