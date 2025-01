news

Il settore delle criptovalute non è mai a corto di colpi di scena, soprattutto quando il nome di Elon Musk viene messo in mezzo. Il recente cambiamento del suo nome su X e l’utilizzo dell’immagine di Pepe the Frog ha infiammato nuovamente gli animi degli investitori, portando all’improvviso e inaspettato rally del prezzo del token $PEPE. Cosa ci racconta davvero questa storia e come si intreccia con la prevendita da record di Wall Street Pepe ($WEPE)?

L’ascesa del token $PEPE sul mercato crypto

Pepe, meme coin lanciata nell’aprile 2023, è riuscita a sfruttare benissimo la fama di Pepe the Frog. Il meme è ben radicato nella cultura online per merito dell’artista Matt Furie. Con l’arrivo del token $PEPE, la rana digitale ha trovato nuova vita nel settore delle criptovalute. La svolta è arrivata con la quotazione sulla piattaforma Robinhood, che ha ampliato notevolmente la platea dei potenziali investitori.

Il secondo anno della meme coin è stato quello più importante, con il prezzo che ha raggiunto nuovi massimi storici dopo le elezioni presidenziali del 2024. L’interesse di Musk verso il meme ha spinto ancora più in alto l’entusiasmo degli investitori e, di conseguenza, il valore del token, che è aumentato dell’11% in un solo giorno. Resta da vedere se il miliardario tornerà a sostenere il meme o se, come molti si aspettano, diversificherà il suo interesse su altre meme coin. Già il solo vociferare di questa probabile mossa di Musk ha fatto scendere il prezzo del token, anche se nelle ultime 24 ore è cresciuto del 7% circa. Mentre scriviamo, $PEPE viene scambiato a 0,00002058 dollari circa.

Musk e il fascino irrefrenabile dei meme

Perché Elon Musk, uno degli uomini più influenti al mondo, continua a essere attratto dai meme di Pepe? Nel marzo 2024, aveva già usato il meme del celebre ranocchio per parlare dei concetti dietro il Primo e Secondo Emendamento, una mossa che molti hanno interpretato come segnale di supporto verso questa criptovaluta.

L’effetto Musk sul mercato delle criptovalute non è nemmeno una novità. Lo abbiamo già visto all’opera con Dogecoin, dove ogni suo tweet o commento riusciva a portare in alto il valore di $DOGE. Nel caso di $PEPE, investire all’inizio 1.000 dollari avrebbe potuto portare al ROI del 119,4% rispetto al prezzo attuale di mercato.

Wall Street Pepe ($WEPE): la nuova generazione di meme coin

Anche se $PEPE sta vivendo il suo momento di gloria, il suo vero nuovo concorrente nel settore delle meme coin è Wall Street Pepe ($WEPE). Con la prevendita che ha quasi raggiunto la cifra impressionante di 40 milioni di dollari, $WEPE promette di essere il prossimo token su cui investitori e speculatori punteranno gli occhi.

Dal lancio avvenuto il 3 dicembre, Wall Street Pepe ha già dimostrato un’apertura impressionante verso il futuro, con potenzialità di ritorni enormi per chi ha il coraggio di investire nella prevendita. Non è solo una questione di speculazione, in quanto Wall Street Pepe propone una piattaforma con focus sul trading e sulle ricompense legate allo staking, favorendo la crescita reale e sostenibile del progetto.

Gli investitori possono acquistare $WEPE con diverse criptovalute, come $ETH, $BNB, $USDT oppure con carta di credito/debito, sfruttando ancora il prezzo attuale di 0,0003663 dollari. L’offerta è costruita in modo da incrementare il valore del token man mano che il progetto progredisce, incentivando gli investitori a puntare su questa meme coin prima che i prezzi aumentino ulteriormente.

L’importanza della community e l’attenzione nel mercato

La forza del progetto risiede anche nella sua community. Un gruppo attivo e in crescita, che conta già migliaia di seguaci su X e Telegram e che sostiene la crescita e l’adozione di $WEPE. L’entusiasmo è ulteriormente alimentato dall’interesse dei media e da canali YouTube come 99Bitcoins, il quale vede nel token un potenziale di crescita esponenziale.

Insomma, nel settore crypto attuale, in cui la volatilità è all’ordine del giorno, l’abilità di Wall Street Pepe di attrarre a sé tanti investitori è ulteriormente facilitata dal protocollo di staking con APY del 33%. Il meccanismo premia con reddito passivo chi mette in stake i propri token, favorendo quelli che scelgono di credere nel progetto fin dalle fasi iniziali.

Inoltre, il fatto che Coinsult abbia verificato lo smart contract del progetto senza riscontrare rischi rilevanti, è sinonimo di sicurezza per chi sta valutando di investire.

