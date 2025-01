Cronaca

ROVELLASCA – Ha perso due falangi della mano destra il 36enne vittima di un incidente con i botti di Capodanno. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Roma. Qui l’u0mo, un 36enne di origine marocchina regolarmente in Italia, è stato soccorso dal personale sanitario dell’ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa Areu allertata da alcuni presenti. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Non è in pericolo di vita ma la prognosi è severa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. L’ipotesi è quella di un malfunzionamento del botto ma i carabinieri vogliono anche capire se il dispositivo fosse tra quelli consentiti e se avesse tutti i requisiti di sicurezza.

