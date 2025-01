Città

SARONNO – Piazza Indipendenza con la maxi slitta è lo scorcio natalizio più amato dai saronnesi. È questo il risultato del primo sondaggio ospitato sulla nuova sezione dedicata della home page di ilSaronno, che ha raccolto l’opinione dei lettori su uno degli aspetti più suggestivi del Natale in città.

Con il 32% delle preferenze, la piazza centrale e la sua imponente slitta luminosa si sono aggiudicate il primo posto, seguite dalle luminarie artistiche di piazza Santuario e piazza San Francesco, che hanno ottenuto il 26% dei voti. Sul terzo gradino del podio si posiziona piazza Libertà, abbellita dagli strumenti degli angeli di Brera, che ha conquistato il 20% delle preferenze.

Gli altri scorci proposti non sono però passati inosservati: il corso Italia, con i caratteristici gomitoli di luce, ha ricevuto il 12%, mentre piazza Aviatori, resa unica dai colorati gnomi giganti, ha raccolto il 10% dei voti. Da ricordare in tema luminarie che Confcommercio Ascom Saronno che ha sostenuti i costi ha realizzato una vetrofania ad hoc per ringraziare i commercianti che le hanno finanziante e informare di questo impegno i cittadini e i clienti.

Natale a Saronno: qual è il tuo scorcio preferito? Piazza Indipendenza con la maxi slitta (32%, 73 Votes)

Piazza Santuario e San Francesco con le luminarie artistiche (26%, 59 Votes)

Piazza Libertà con gli strumenti degli angeli di Brera (20%, 46 Votes)

Corso Italia con i gomitoli di luce (12%, 27 Votes)

Piazza Aviatori con gli gnomi giganti (10%, 24 Votes) Total Voters: 229

Questo primo sondaggio, una sorta di “versione beta” dalla redazione, inaugura uno spazio dedicato a raccogliere l’opinione della comunità su temi leggeri, ma anche su questioni di interesse cittadino. I risultati offriranno una panoramica delle preferenze dei saronnesi, valorizzando l’interazione con i lettori. “Sono momenti di condivisione – ha commentato Sara Giudici, direttrice di ilSaronno – che ci permettono di ascoltare e coinvolgere la nostra comunità. Non pretendiamo scientificità nei risultati, ma puntiamo a dare voce ai cittadini, su argomenti leggeri come questo o su temi più importanti legati alla città.”

A seconda del tema sondaggi potranno essere rilanciati anche sui canali social della testata, tra cui Instagram, Telegram e WhatsApp.

