Cronaca

SOLARO – Un bambino di 10 anni è stato sottoposto ad accertamenti medici dopo lo scontro fra due automobili: si trovava su una delle vetture. Il sinistro si è verificato ieri alle 16.45 in corso Europa a Solaro. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale del paese ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola.

Il giovanissimo non ha comunque riportato gravi conseguenze, e non si è reso necessaerio l’eventuale trasporto in ospedale; illese le altre persone presenti sulle automobili incidentate.

La vigilanza urbana ha eseguito tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione l’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Solaro in servizio in paese)

03012025