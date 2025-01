iltra2

TRADATE – Momenti di apprensione ieri in una ditta di via Como a Tradate: è stato il personale a dare l’allarme, erano le 13.30, contattando il 118. Sul posto l’intervento dell’automedica e di una ambulanza della Croce rossa. E’ stato soccorso un ragazzo di 25 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti, si è infatti ben presto ripreso ed i riscontri sono stati del tutto tranquillizzanti.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale cittadino per tutti gli accertamenti medici del caso. Non è nota la dinamica di quanto accaduto, dalle conseguenze – al di là dei primi momenti di apprensione – comunque di lieve portata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un mezzo del servizio automedica in azione sul territorio locale, per una precedente emergenza sanitaria)

03012025