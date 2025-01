Cronaca

SOLARO – Da tempo era diventato l’incubo dei proprietari di auto perchè nottetempo prendeva di mira le vetture in sosta mettendo a soqquadro gli abitacoli a caccia di oggetti di valore e contanti. Furti continui in cui era arrivato anche a rubare la batteria da un cofano. Era stato fermato diverse volte dalle forze dell’ordine, a suo carico anche furti a Ceriano Laghetto e Limbiate, ma solo dopo l’ultimo episodio all’Esselunga di Solaro è arrivato arrestato e trasferito in carcere.

L’epilogo di questo stillicidio è stato domenica scorsa. Tutto è iniziato come un tentativo di furto all’Esselunga di Solaro. L’uomo è entrato nel punto vendita ha prelevato alcuni prodotti nascondendosi addosso nella speranza di allontanarsi senza pagare. La manovra non è sfuggita però al servizio di sicurezza del punto vendita. Per riuscire a guadagnarsi l’uscita l’uomo ha strattonato il personale trasformando il furto in una rapida. Sono stati allertati i carabinieri che l’hanno bloccato nei pressi del punto vendita.

E’ stato portato in caserma e dopo le pratiche di identificazione, era un volto noto alle forze dell’ordine, un 40enne residente a Solaro trasferito in carcere.

