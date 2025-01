Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è caratterizzato da nebbia durante le prime ore, con un graduale sollevamento delle nubi basse nel corso della giornata. Non sono attese piogge. Le temperature odierne raggiungeranno una massima di 6°C e una minima di 0°C, con lo zero termico intorno ai 949 metri. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Est-Sudest, mentre nel pomeriggio soffieranno da Nordest. Nessuna allerta meteo è prevista. Per ulteriori dettagli, consulta le previsioni su 3BMeteo.

Il cielo si presenterà generalmente nuvoloso, con possibilità di nebbie mattutine che si diraderanno parzialmente nelle ore centrali. Nel pomeriggio saranno possibili brevi schiarite, ma in serata torneranno condizioni molto nuvolose. Le aree prealpine e alpine vedranno un’alternanza tra nubi sparse e schiarite, mentre il resto della regione sperimenterà nuvolosità più compatta. Lo zero termico rimarrà intorno ai 1000 metri, con venti deboli dai quadranti sud-orientali.

LAZZATE – Oggi il cielo è coperto da molte nubi, ma si prevede un graduale dissolvimento durante le ore centrali della giornata. In serata potrebbero formarsi foschie o banchi di nebbia. Non sono attese piogge nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno tra una massima di 7°C e una minima di 0°C, con lo zero termico posizionato a 931 metri. I venti, deboli al mattino, soffieranno da Est-Sudest, mentre nel pomeriggio saranno assenti. Nessuna allerta meteo è segnalata.

TRADATE – Oggi il cielo è grigio o nebbioso, con la possibilità di ampie e temporanee schiarite durante il pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature varieranno da una massima di 7°C a una minima di -2°C, con lo zero termico intorno ai 909 metri. I venti saranno deboli: al mattino provenienti da Sudest, mentre nel pomeriggio soffieranno da Est. È presente un’allerta meteo per ghiaccio, quindi si raccomanda cautela.

