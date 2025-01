Città

SARONNO – “Dal 7 gennaio il servizio tornerà ovviamente a pagamento e scatterà il piccolo ritocco del prezzo dei biglietti di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi”. Negli ultimi secondi del video pubblicato sulla pagina Facebook della città, il sindaco Augusto Airoldi ha, con poche parole e nessuna cifra, ha ricordato ai saronnesi che da settimana prossima, concluse le festività, scatta l’aumento dei biglietti del trasporto urbano.

Ma facciamo un passo indietro.

L’annuncio vero e proprio era arrivato ad agosto. “L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como/Lecco/Varese – avevano spiegato Airoldi e l’assessore alla Mobilità Franco Casali in una nota a fine agosto – l’estate scorsa (2023 ndr), in attuazione ad una delibera di Regione Lombardia, aveva, infatti, deciso un incremento tariffario per adeguare le quote nel suo bacino di competenza. A fronte di questa decisione, nei Comuni del varesotto, (Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate) si è registrato da subito un aumento tariffario che ha portato al costo di 1,50/1,60 euro il biglietto per la corsa singola. In quella occasione l’Amministrazione saronnese era intervenuta facendosi completamente carico dell’aumento, così da mantenere le tariffe stesse invariate per gli utenti e il biglietto singolo è rimasto tutt’ora invariato ad 1 euro”

Airoldi e Casali avevano ricordato che il costo del biglietto a Saronno era fermo da ormai 12 anni: “Anche per il prossimo anno l’Amministrazione saronnese continuerà a coprire con il proprio bilancio parte del costo del biglietto, che non salirà quindi a 1,50 o a 1,60 euro, ma a 1,30 euro a far data dal gennaio 2025“.

Di trasporto pubblico si è tornati a parlare ad inizio dicembre per l’iniziativa dell’Amministrazione che con un investimento di 25 mila euro ha reso gratuito l’uso delle linee urbane cittadine per dicembre e il periodo festivo.

“Il comune di Saronno coprirà interamente i costi del trasporto pubblico locale per incentivare l’utilizzo degli autobus in città – hanno spiegato ancora Casali e Airoldi – l’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e il vettore Stie. L’obiettivo è duplice: agevolare i cittadini negli spostamenti per gli acquisti natalizi e le tante iniziative festive previste, e al contempo ridurre il traffico e l’impatto ambientale”.

Lo scorso 30 dicembre il sindaco con gli assessori Franco Casali e Ilaria Pagani ha fatto un giro su tre linee per testimoniare l’apprezzamento dei viaggiatore della gratuità del servizio nel mese di dicembre. Al termine del video realizzato nell’occasione il primo cittadino ha annunciato di volersi fare portavoce delle segnalazioni dei cittadini sugli aspetti da migliorare come la mancata esposizione degli orari nelle fermate e il loro posizionamento e segnalazione. Un tema che negli ultimi giorni è stato al centro del dibattito cittadino dopo che ilSaronno e il gruppo Facebook “Sei di Saronno se” hanno dato voce ai viaggiatori che lamentavano proprio la mancanza di informazioni che portava a lunghe attese alle fermata e a ritorni appiedati da Saronno.

E l’aumento? Dal primo cittadino arriva solo l’accenno all’arrivo del ritocco del prezzo senza dettagli delle cifre e degli sviluppi futuri. Facile aspettare novità a breve termine, quando meno un’informazione dettagliata e tempestiva, visto il ruolo che il consigliere comunale Pierluigi Gilli riveste ora in Provincia proprio con una delega specifica ai trasporti.

In attesa delle comunicazione ufficiale. Ecco una sintesi dei prezzi del trasporto pubblico urbano nel 2025 come riassunta nella rubrica de IlSaronno “Tra i binari” a cura del Comitato viaggiatori tpl nodo di Saronno.

L’acquisto a bordo è oggetto di maggiorazione (0.70€) anche in caso di chiusura di alcune rivendite.

Biglietto ordinario di corsa semplice valido 60 minuti dalla prima timbratura € 1.30 Biglietto a bordo di corsa semplice valido per una corsa dal momento della timbratura € 2.00 Carnet da 10 corse, ogni biglietto è valido per una corsa dal momento della timbratura e non vendibile separatamente € 11.70 Tessera di riconoscimento obbligatoria per abbonamenti urbani € 5.00 Abbonamento settimanale ordinario € 9.70 Abbonamento mensile ordinario € 34.00 Abbonamento annuale ordinario € 322.00 Abbonamento settimanale ridotto (under 26 anni) € 7.80 Abbonamento mensile ridotto (under 26 anni) € 27.00 Abbonamento annuale ridotto (under 26 anni) € 217.00

Sempre validi i titoli di viaggio integrati regionali: