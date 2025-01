Calcio

LAZZATE – Colpo di mercato invernale per l’Ardor Lazzate (Eccellenza), che si è assicurato uno dei migliori attaccanti della categoria. In arrivo, come rivelato dal sito specialistico del calcio locale paolozerbi.com, è Flavio Becerri.

L’attaccante sarebbe dunque in procinto di congedarsi dalla Caronnese per rinforzare una diretta rivale nella rincorsa al primo posto della Solbiatese. Come sottolineato su paolozerbi.com, l’attaccante classe 1998 spera di trovare maggior continuità con la sua nuova maglia dopo le 8 presenze e un solo gol del girone d’andata.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto da paolozerbi.com: l’attaccante Becerri appena approdato all’Ardor Lazzate)

04012025