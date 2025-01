Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate ha ufficializzato ieri 3 gennaio l’acquisto a titolo definitivo dell’ex attaccante della Caronnese Flavio Becerri che rinforzerà, dunque, la rosa di Ferdinando Fedele nella seconda parte di stagione del girone A di Eccellenza lombarda nella lotta per la promozione in Serie D.

L’attaccante classe 1998 approda a Lazzate dopo aver collezionato in questa prima parte di campionato 8 presenze ed una rete con la Caronnese, oltre alle presenze collezionate durante le scorse stagioni con Vergiatese e l’attualmente capolista del girone A di Eccellenza lombarda Solbiatese.

Dopo aver reso ufficiale la cessione, la Caronnese ha voluto anche ringraziare Becerri per le stagioni trascorse assieme: “i rossoblù salutano e ringraziano il talentuoso attaccante che era tornato a vestire la maglia della Caronnese dopo aver superato una serie di noie fisiche che hanno condizionato buona parte del 2024. Flavio è stato un giocatore prezioso per la rosa di Michele Ferri e non ha fatto mai mancare il suo impegno e la sua dedizione in allenamento e in partita, la società Caronnese, con tutto il suo staff dirigente e i tifosi, ringraziano Flavio Becerri per tutto quanto fatto in campo in questi mesi e augurano a lui il meglio per il prosieguo di carriera”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti