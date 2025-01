Comasco

MOZZATE – Circolava senza assicurazione e, incappato in un controllo, si è trovato senza mezzo che è stato sequestrato.

E’ quanto successo, nel corso di un controllo di routine effettuato nell’ultimo giorno dell’anno in via Trieste, dove la polizia locale ha sequestrato un furgone privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato caricato sul carro attrezzi e portato in deposito mentre a carico dell’automobilista è arrivata una salata sanzione. Questo intervento si aggiunge ad altri due sequestri simili avvenuti nelle scorse settimane, rispettivamente nelle vie Turati e Gramsci.

L’operazione rientra nell’intensificazione delle attività di controllo sul territorio comunale, resa possibile grazie a una recente riorganizzazione del servizio. Questa ha portato, a dicembre, all’assunzione di un nuovo ufficiale di polizia locale, cui si aggiungerà un nuovo agente operativo a partire dal 16 gennaio, assunto tramite concorso comunale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048



Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti