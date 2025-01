ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Torna operativo il gruppo comunale di Protezione civile la cui operatività era stata fermata bruscamente da un furto poco prima di Natale.

“Per noi il nuovo anno è iniziato sicuramente meglio di come si è concluso il precedente – spiegano i volontari –

Volevamo ringraziare tutti coloro che sin da subito ci hanno mostrato supporto, e solidarietà, dopo il furto delle attrezzature in dotazione; in particolare il nostro ringraziamento va ai volontari di altre associazioni e gruppi comunali, che ci hanno dato la loro disponibilità per il prestito di attrezzature nel caso di necessità.

Alla nostra Amministrazione comunale che, tempestivamente tramite il sindaco Marco Giudici ha dato il consenso, per riacquistare quanto necessario, per fronteggiare future emergenze.

Un sentito grazie anche al consigliere provinciale Silvio Maiocchi, che interfacciandosi con i referenti del Ccv e del Cv – Varese Odv (Comitato di Coordinamento del Volontariato Organizzato, e Associazione di Coordinamento Volontariato Odv di Protezione Civile), presidente Giovanni Barranco e presidente Antonio Vispo, che in accordo con tutti i consiglieri provinciali, ha permesso che queste rappresentanze ci fornissero in comodato d’uso gratuito, sino al riacquisto di una nostra, una motosega acquistata con i contributi messi a disposizione dalla Regione Lombardia per la Protezione Civile di Varese”.

Quello che arriva dal gruppo caronnese è un autentico e sentito ringraziamento: “Grazie” è il minimo che possiamo dire per il prezioso contributo ricevuto, dove abbiamo apprezzato profondamente lo spirito di collaborazione dimostrato, un valore che dovrebbe essere sempre presente tra le diverse realtà del volontariato: organizzazioni diverse, provenienti da paesi diversi, con divise diverse, ma unite da un unico obiettivo comune, il bene di tutti. Anche questo è un esempio positivo che il volontariato deve trasmettere ai cittadini.

E arriva anche un appello: “Ora che siamo di nuovo operativi, ci auguriamo che il nuovo anno ci porti in dono anche nuovi volontari, pronti a condividere con noi l’esperienza in protezione civile”.

—

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Caronno!