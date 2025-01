Città

SARONNO – Domenica 5 gennaio, durante la celebrazione della Santa Messa della vigilia dell’Epifania, prenderà vita una tradizione simbolica e ricca di significato. Alle 18, nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, si terrà il rito della benedizione e distribuzione dei “gessetti” dell’Epifania, un’usanza che richiama i fedeli a celebrare i Tre Magi e a invocare la protezione del Signore sulle loro case.

I gessetti, benedetti durante la funzione, serviranno ai fedeli per scrivere sulla porta d’ingresso una formula composta da numeri e lettere. Queste indicano le iniziali dei tradizionali nomi dei Magi – C per Caspar (Gaspare), M per Melchior (Melchiorre) e B per Balthasar (Baldassarre) – unite al simbolo della croce. La scritta, che include anche l’acronimo latino “Christus Mansionem Benedicat” (“Cristo benedica questa casa”), è un segno di preghiera per la benedizione divina sull’abitazione e sui suoi abitanti.

Il rito, che coniuga fede e tradizione, è un momento di raccoglimento spirituale.

