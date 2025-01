ilSaronnese

ORIGGIO – Finanziamenti dedicati al supporto della cultura: l’amministrazione comunale di Origgio si impegna a supportare attività culturali attraverso un bando apposito. Ad essere interessate sono le attività culturali e di spettacolo di interesse pubblico, che avranno la possibilità di usufruire di contributi monetari, patrocinio, e altri vantaggi economici come l’assegnazione di spazi e servizi, e la riduzione dei tributi comunali. Questi benefici sono destinati a soggetti pubblici e privati iscritti all’albo comunale delle associazioni.

Possono richiedere contributi i soggetti iscritti all’albo comunale delle associazioni, a condizione che le attività proposte abbiano un interesse pubblico prevalente e non siano a scopo di lucro. Ogni soggetto può richiedere fino a 5.000 euro.

Le domande devono essere presentate entro le 12 del 10 gennaio. La presentazione deve avvenire tramite l’apposito modello, consegnato all’Ufficio protocollo o inviato via Pec. Le domande devono seguire la procedura specificata nel bando e sono suddivise in tre sezioni: dati del proponente e del progetto, scheda progetto, e quadro finanziario. Domande non conformi saranno escluse senza comunicazione.

